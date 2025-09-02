“Oggi la firma per l’acquisto dei terreni”: ecco dove sorgerà il centro sportivo del Napoli

Il futuro del Napoli comincia a prendere forma, anche fuori dal campo. Dopo il tweet di Aurelio De Laurentiis, è arrivata la conferma anche sulle colonne del Corriere dello Sport: l’opzione di acquisto dei terreni è stata firmata, e ora si attende solo di completare l’accordo, far partire i lavori e posare la prima vera pietra sul futuro del club.

Ecco dove sarà costruito il nuovo centro sportivo del Napoli

La nuova casa del Napoli sorgerà a Succivo, in provincia di Caserta. Una scelta strategica che guarda avanti, anche alla scadenza dell’attuale accordo con Castel Volturno, prevista per giugno del prossimo anno.

Il club ha valutato numerose alternative. Il dossier analizzato dai dirigenti comprendeva un’ampia gamma di opzioni, con proposte e suggestioni provenienti da tutto il territorio campano. Ogni sito è stato esaminato con l’aiuto di tecnici specializzati, che hanno tenuto conto di fattibilità urbanistiche, ambientali e naturalmente dei costi di realizzazione.

Alla fine, De Laurentiis ha deciso: Succivo, località centrale, ben collegata e facilmente raggiungibile in meno di mezz’ora di auto da Napoli. Il nuovo centro sportivo sarà situato a circa venti chilometri dal capoluogo e una trentina dall’attuale Training Center. Un altro vantaggio? La prossimità con la stazione dell’alta velocità di Afragola, che renderà il nuovo quartier generale del Napoli accessibile anche da fuori regione.

Il progetto del nuovo centro sportivo è ancora in fase di definizione nei dettagli, ma l’obiettivo è chiaro: costruire una struttura moderna, multifunzionale, in grado di rispondere a tutte le esigenze di crescita del club. Un passo fondamentale verso una nuova era, con una casa finalmente di proprietà che rappresenterà un tassello centrale nella visione futura del Napoli.