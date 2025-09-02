FOTO/ Højlund è già un idolo: “Sono partenopeo, meno male che mi piace la pizza”

Un sorriso smagliante, la maglia azzurra indosso e alle spalle il golfo di Napoli con il Vesuvio che domina l’orizzonte. Così Rasmus Højlund si è presentato ai tifosi del Napoli attraverso il suo profilo Instagram, lasciando intendere fin da subito quanto sia affascinato dalla sua nuova casa.

“Good thing I like pizza. Sono partenopeo ?” ha scritto l’attaccante danese nella didascalia, un messaggio semplice ma potente che ha immediatamente fatto breccia nel cuore del popolo napoletano. In poche parole, Højlund ha già mostrato di aver colto lo spirito della città: passione, ironia e appartenenza.

L’immagine lo ritrae rilassato, con lo sguardo rivolto verso il mare e un atteggiamento che racconta la sua voglia di immergersi totalmente in questa nuova avventura.

È il ritratto di un calciatore che non vede Napoli soltanto come una tappa della sua carriera, ma come un’opportunità di crescita e di connessione con una delle piazze più calorose e iconiche d’Europa.

I primi segnali sono chiari: Rasmus Højlund è già entrato nello spirito partenopeo.