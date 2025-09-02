Il Siviglia attacca il Napoli: “Pretendiamo rispetto, mai avuto offerte per Juanlu”

A mettere fine ai rumors ci ha pensato direttamente Antonio Cordon, direttore sportivo del Siviglia, che in conferenza stampa ha voluto chiarire in maniera netta la posizione del club andaluso: “Non abbiamo mai negoziato con il Napoli e non c’è stata alcuna offerta per Juanlu Sánchez”.

Il Siviglia si schiera contro il Napoli sulla trattativa Juanlu

Parole che spiazzano e raffreddano definitivamente le voci circolate nelle ultime settimane, che vedevano il giovane esterno spagnolo accostato con insistenza al Napoli come possibile rinforzo per la fascia.

Cordon ha ampliato il discorso rispondendo in modo più generale alle domande di mercato:

“Sono arrivate offerte per diversi giocatori del Siviglia, è vero. Ma dal Napoli non è mai giunta alcuna proposta ufficiale. Solo tanti rumors, logoranti possibilità, ma mai una trattativa concreta” – ha sottolineato.

E ancora: “Non c’è mai stata alcuna negoziazione con il Napoli. Altre offerte sono arrivate, soprattutto dall’Inghilterra, ma ci sono calciatori che decidono di restare, perché credono nel progetto, amano la città o vogliono lottare per il loro club, anche se magari per noi sarebbe stato più conveniente accettare”.

Parole chiare, che spostano ora i riflettori altrove. Juanlu Sánchez, almeno per il momento, resta al Siviglia, e il Napoli – qualora fosse davvero interessato – dovrà scoprire le carte con un’offerta ufficiale per aprire qualsiasi tipo di dialogo.