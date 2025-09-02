Conte si gode la Costiera Amalfitana: relax nel super resort e passeggiata a Ravello

Vacanze in Costiera Amalfitana per Antonio Conte. Dopo la vittoria del suo Napoli contro il Cagliari, l’allenatore ha scelto la quiete di un resort extra lusso alle porte di Amalfi per concedersi qualche giorno di meritato riposo, approfittando della pausa per le nazionali.

Conte non si è limitato al relax in albergo: ieri sera, insieme alla moglie e alla figlia, ha raggiunto Ravello per una passeggiata tra i luoghi simbolo della “Città della Musica”. Tappa immancabile a Villa Rufolo, la storica dimora del lord scozzese Francis Nevile Reid, oggi tra le mete più apprezzate del turismo internazionale.

In maglietta blu e cappellino nero, il tecnico non è passato inosservato: i tifosi lo hanno riconosciuto e Conte, con la consueta disponibilità, non ha negato foto e strette di mano. Dopo la visita, si sarebbe fermato in una delle strutture locali per la cena.

La mini vacanza in Costiera dovrebbe concludersi oggi: al rientro a Castel Volturno, l’allenatore ritroverà i nuovi acquisti Højlund ed Elmas in vista della ripresa degli allenamenti.