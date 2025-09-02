Elmas ritorna a Napoli: “Sono tornato a casa, questa città non ti lascia mai solo”

A distanza di un anno e mezzo dal suo addio, Eljif Elmas torna a Napoli e lo fa con un messaggio carico di emozione che ha toccato il cuore dei tifosi azzurri. Il centrocampista macedone ha scelto i propri canali social per scrivere parole intense e sentite, nel giorno del suo ritorno nella città dove è cresciuto calcisticamente e che, a suo dire, non ha mai smesso di amare.

Le parole di Elmas per il suo ritorno al Napoli

“Sono tornato a Napoli, sono tornato a casa”, ha esordito Elmas, riaprendo un legame mai interrotto con l’ambiente partenopeo. Anche quando ero lontano migliaia di chilometri mi sono sempre sentito legato alla città, al club e a voi tifosi. Napoli, una volta che ti entra dentro, non ti lascia mai solo”, ha scritto, confermando il profondo attaccamento ai colori azzurri.

Un ritorno che non è solo fisico, ma anche e soprattutto affettivo: “Ora sono tornato, sono qui per dare, ancora una volta, tutto quello che ho per questa maglia e ricambiare l’affetto che mi avete sempre dimostrato”, ha aggiunto, promettendo impegno e passione.

La chiusura del messaggio è un abbraccio virtuale che vale più di mille parole: “Non vedo l’ora di rivedervi al Maradona. Vi voglio bene uagliò”.