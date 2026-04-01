La SSC Napoli sta assumendo. Ecco come candidarsi e le posizioni aperte

Buone notizie per chi sogna di lavorare nel mondo del calcio: la SSC Napoli ha aperto una nuova posizione lavorativa nel proprio organico. Il club azzurro è infatti alla ricerca di professionisti pronti a contribuire alla crescita e allo sviluppo del brand a livello internazionale.

Dietro i successi di una grande società calcistica non ci sono soltanto i calciatori in campo, ma anche una squadra di professionisti che lavora quotidianamente dietro le quinte. Con questo obiettivo, il Napoli ha avviato la selezione per una figura di alto profilo nell’area marketing digitale.

La posizione aperta

La società ha pubblicato una posizione per il ruolo di Head of Digital Marketing / Supervisore Tecnico, con sede operativa a Roma.

La figura selezionata avrà il compito di proporre e sviluppare la strategia digitale del club, collaborando con i dirigenti e con le varie aree aziendali per rafforzare il brand Napoli e favorire la crescita della fanbase, soprattutto a livello internazionale.

Tra gli obiettivi principali del ruolo rientrano:

definire e implementare la strategia digitale globale del club;

aumentare l’engagement dei tifosi attraverso i canali digitali;

contribuire allo sviluppo dei ricavi commerciali e digitali;

coordinare contenuti, dati e piattaforme tecnologiche del club.

La figura sarà inoltre coinvolta nella gestione dell’ecosistema digitale della società, lavorando a stretto contatto con i team Marketing, Media e Commerciale, oltre che con partner esterni.

Responsabilità principali

Il ruolo prevede diverse responsabilità operative e strategiche, tra cui:

sviluppo e gestione della strategia digitale;

project management delle iniziative marketing;

gestione dei canali digitali e dell’ecosistema tecnologico;

sviluppo della fan community e delle attività di engagement;

analisi dei dati e delle performance digitali.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione, il club richiede alcuni requisiti specifici:

almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing , preferibilmente in ambito sportivo, media o entertainment;

, preferibilmente in ambito sportivo, media o entertainment; esperienza nella gestione di strategie digitali multicanale;

competenze avanzate in digital analytics, CRM e marketing basato sui dati ;

; esperienza nella gestione di team e progetti internazionali;

conoscenza delle dinamiche di fan engagement e delle community digitali;

competenze su piattaforme CMS, CRM e ambienti cloud;

conoscenza di temi come business continuity, disaster recovery e sicurezza dei dati (ISO 27001 e GDPR).

Lingue richieste

Tra le competenze linguistiche richieste figurano:

italiano

inglese fluente

La conoscenza di ulteriori lingue straniere rappresenta un elemento preferenziale.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare curriculum vitae e lettera motivazionale entro il 10 aprile 2026 all’indirizzo email indicato dalla società:

careers@sscn.it.