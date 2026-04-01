L’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale di AIR Campania. Il settimo in due mesi, avvenuto oggi a Melito di Napoli.

L’aggressione all’autista: la vicenda

È avvenuto oggi a Melito di Napoli, sulla linea Teverola-Napoli, quando un uomo è sceso dall’auto e ha aggredito l’autista. Durante il servizio, il conducente si è trovato in un restringimento di carreggiata con un’autovettura proveniente in senso opposto. L’automobilista insisteva che il bus facesse retromarcia, manovra impossibile vista la presenza di altre auto dietro. Dopo aver inveito contro l’autista, come informa l’azienda di trasporto, l’uomo è sceso dall’auto, si è avvicinato al mezzo e, in preda all’ira, ha colpito il parabrezza fino a spaccarlo, l’aggressore – come riportato dall’ansa– si è poi dato alla fuga.

Le parole dell’amministratore Air Campania

L’azienda ha ribadito la solidarietà presso il lavoratore coinvolto e la più ferma condanna per quanto accaduto.

“Non bastano più le parole e la vicinanza manifestata a chi, come è accaduto oggi a Giovanni – a cui va il mio abbraccio – deve operare in queste condizioni di pericolo. L’episodio di oggi, il settimo in poche settimane, conferma il clima di crescente tensione. Per questo avvieremo a breve le procedure per l’impiego di vigilanti privati a supporto degli operatori, in particolare nei territori più esposti”, ha annunciato l’Amministratore Unico di Air Campania, Anthony Acconcia.