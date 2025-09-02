UFFICIALE/ Raul Albiol torna in Serie A: con chi giocherà e quando affronterà il Napoli

Il Pisa ha messo a segno un colpo di grande esperienza per la sua difesa: Raul Albiol torna in Italia dopo i sei anni trascorsi al Napoli (2013-2019) e le sei stagioni al Villarreal (2019-2025), club di cui è stato anche capitano.

Classe 1985, campione del Mondo nel 2010 e due volte campione d’Europa con la Spagna, Albiol approda di nuovo in Serie A al termine di una trattativa seguita passo dopo passo. Per la squadra di Alberto Gilardino, neopromossa e alla ricerca di solidità, si tratta di un innesto che unisce esperienza, carisma e la capacità di guidare i più giovani.

Il club nerazzurro, reduce da un pareggio con l’Atalanta e da una sconfitta di misura contro la Roma nelle prime due giornate, ha ufficializzato l’arrivo del difensore con un comunicato.

Il comunicato del Pisa

“Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Albiol, difensore classe 1985. Difficile riassumere in poche righe la carriera di un Campione capace di lasciare un segno indelebile in squadre come Real Madrid, Napoli, Valencia e Getafe, collezionando vittorie e trofei“.

“Senza dimenticare la Coppa del Mondo FIFA e i 2 Campionati Europei conquistati con la maglia roja della Nazionale spagnola. Un’avventura sportiva straordinaria che adesso fa tappa sotto la Torre Pendente con addosso il nerazzurro del Pisa Sporting Club. Benvenuto Raul!“

Albiol incrocerà il suo passato già alla quarta giornata di campionato: il 21 settembre 2025 affronterà il Napoli al Maradona. Ritorno in programma il 17 maggio 2026.