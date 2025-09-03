Vesuvio Live

UFFICIALE/ SSC Napoli, la lista completa dei numeri di maglia presentata alla UEFA

Set 03, 2025 - Redazione Vesuviolive

Il Napoli ha diramato la lista UEFA per la League Phase della Champions League. L’assenza più pesante è quella di Romelu Lukaku, costretto a fermarsi per almeno tre mesi a causa di un infortunio.

Al suo posto spazio al nuovo arrivato Rasmus Højlund, chiamato a guidare l’attacco azzurro in Europa. Per scelta tecnica restano esclusi Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi.

La lista UEFA della SSC Napoli con i numeri di maglia

Ecco i calciatori inseriti dal club partenopeo:

  • 69 Ambrosino Giuseppe
  • 31 Beukema Sam
  • 4 Buongiorno Alessandro
  • 14 Contini Nikita
  • 11 De Bruyne Kevin
  • 22 Di Lorenzo Giovanni
  • 20 Elmas Eljif
  • 6 Gilmour Billy
  • 3 Gutierrez Miguel
  • 19 Højlund Rasmus
  • 70 Lang Noa
  • 68 Lobotka Stanislav
  • 27 Lucca Lorenzo
  • 8 McTominay Scott
  • 1 Meret Alex
  • 32 Milinković-Savić Vanja
  • 7 Neres David
  • 5 Juan Jesus
  • 17 Olivera Mathías
  • 21 Politano Matteo
  • 13 Rrahmani Amir
  • 37 Spinazzola Leonardo
  • 26 Vergara Antonio
  • 99 Anguissa Frank Zambo

