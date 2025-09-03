UFFICIALE/ SSC Napoli, la lista completa dei numeri di maglia presentata alla UEFA
Set 03, 2025 - Redazione Vesuviolive
Il Napoli ha diramato la lista UEFA per la League Phase della Champions League. L’assenza più pesante è quella di Romelu Lukaku, costretto a fermarsi per almeno tre mesi a causa di un infortunio.
Al suo posto spazio al nuovo arrivato Rasmus Højlund, chiamato a guidare l’attacco azzurro in Europa. Per scelta tecnica restano esclusi Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi.
La lista UEFA della SSC Napoli con i numeri di maglia
Ecco i calciatori inseriti dal club partenopeo:
- 69 Ambrosino Giuseppe
- 31 Beukema Sam
- 4 Buongiorno Alessandro
- 14 Contini Nikita
- 11 De Bruyne Kevin
- 22 Di Lorenzo Giovanni
- 20 Elmas Eljif
- 6 Gilmour Billy
- 3 Gutierrez Miguel
- 19 Højlund Rasmus
- 70 Lang Noa
- 68 Lobotka Stanislav
- 27 Lucca Lorenzo
- 8 McTominay Scott
- 1 Meret Alex
- 32 Milinković-Savić Vanja
- 7 Neres David
- 5 Juan Jesus
- 17 Olivera Mathías
- 21 Politano Matteo
- 13 Rrahmani Amir
- 37 Spinazzola Leonardo
- 26 Vergara Antonio
- 99 Anguissa Frank Zambo