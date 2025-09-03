SSC Napoli, nuovo stadio a Poggioreale: “Investimento da 300 milioni, avrà 70 mila posti”

Il futuro del Napoli potrebbe presto passare attraverso investimenti infrastrutturali di portata storica. Come riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis sta lavorando con decisione a due progetti ambiziosi: la costruzione di un nuovo stadio di proprietà e di un moderno centro sportivo.

L’impianto dovrebbe sorgere nell’area di Poggioreale, con una capienza stimata di circa 70.000 spettatori e un parcheggio da 8.500 posti auto. L’investimento previsto si colloca tra i 250 e i 300 milioni di euro, un impegno che conferma la volontà del presidente di garantire al club una struttura all’altezza delle proprie ambizioni sportive e societarie.

In parallelo, De Laurentiis porta avanti anche il progetto di un centro sportivo di proprietà da realizzare nell’area del Casertano, ulteriore tassello per consolidare il futuro del Napoli su basi solide e durature.