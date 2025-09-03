Ambrosino, l’oro di Napoli: “Respinta l’offerta di un top club europeo”. Ecco quale
Set 03, 2025 - Redazione Vesuviolive
Il Napoli ha detto “no” all’Ajax per Giuseppe Ambrosino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha respinto la proposta arrivata dall’Olanda per il giovane attaccante classe 2003.
Ambrosino, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze con il Frosinone, mettendosi in evidenza tra i prospetti più interessanti del calcio italiano. Ora la società partenopea è al lavoro per il rinnovo del suo contratto, segno della volontà di puntare su di lui anche in prospettiva futura.
Antonio Conte ha già dimostrato di credere nel ragazzo: lo scorso 30 agosto, infatti, gli ha concesso l’esordio in Serie A nella sfida contro il Cagliari.