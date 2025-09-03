SSC Napoli, 14 azzurri convocati dalle nazionali: il calendario completo
Set 03, 2025 - Redazione Vesuviolive
Sono ben 14 i calciatori del Napoli chiamati dalle rispettive selezioni per gli impegni internazionali di settembre. In agenda ci sono gare di qualificazione ai Mondiali, amichevoli e, per Marianucci, le qualificazioni europee con l’Under 21.
Ecco, giorno per giorno, tutte le partite che vedranno protagonisti gli azzurri:
Giovedì 4 settembre
- Liechtenstein-Belgio (De Bruyne)
- Slovacchia-Germania (Lobotka)
- Olanda-Polonia (Lang)
- Camerun-eSwatini (Anguissa)
- Arabia Saudita-Macedonia (Elmas)
Venerdì 5 settembre
- Italia-Estonia (Di Lorenzo, Meret, Politano)
- Danimarca-Scozia (McTominay, Gilmour, Hojlund)
- Svizzera-Kosovo (Rrahmani)
- Uruguay-Perù (Olivera)
- Italia U21-Montenegro U21 (Marianucci)
Domenica 7 settembre
- Belgio-Kazakistan (De Bruyne)
- Lussemburgo-Slovacchia (Lobotka)
- Lituania-Olanda (Lang)
- Macedonia-Liechtenstein (Elmas)
Lunedì 8 settembre
- Israele-Italia (Di Lorenzo, Meret, Politano)
- Bielorussia-Scozia (McTominay, Gilmour)
- Kosovo-Svezia (Rrahmani)
- Grecia-Danimarca (Hojlund)
Martedì 9 settembre
- Capo Verde-Camerun (Anguissa)
- Macedonia U21-Italia U21 (Marianucci)
Mercoledì 10 settembre
- Cile-Uruguay (Olivera)