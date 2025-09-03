SSC Napoli, 14 azzurri convocati dalle nazionali: il calendario completo

Sono ben 14 i calciatori del Napoli chiamati dalle rispettive selezioni per gli impegni internazionali di settembre. In agenda ci sono gare di qualificazione ai Mondiali, amichevoli e, per Marianucci, le qualificazioni europee con l’Under 21.

Ecco, giorno per giorno, tutte le partite che vedranno protagonisti gli azzurri:

Giovedì 4 settembre

Liechtenstein-Belgio (De Bruyne)

Slovacchia-Germania (Lobotka)

Olanda-Polonia (Lang)

Camerun-eSwatini (Anguissa)

Arabia Saudita-Macedonia (Elmas)

Venerdì 5 settembre

Italia-Estonia (Di Lorenzo, Meret, Politano)

Danimarca-Scozia (McTominay, Gilmour, Hojlund)

Svizzera-Kosovo (Rrahmani)

Uruguay-Perù (Olivera)

Italia U21-Montenegro U21 (Marianucci)

Domenica 7 settembre

Belgio-Kazakistan (De Bruyne)

Lussemburgo-Slovacchia (Lobotka)

Lituania-Olanda (Lang)

Macedonia-Liechtenstein (Elmas)

Lunedì 8 settembre

Israele-Italia (Di Lorenzo, Meret, Politano)

Bielorussia-Scozia (McTominay, Gilmour)

Kosovo-Svezia (Rrahmani)

Grecia-Danimarca (Hojlund)

Martedì 9 settembre

Capo Verde-Camerun (Anguissa)

Macedonia U21-Italia U21 (Marianucci)

Mercoledì 10 settembre