Koulibaly grande uomo: “Coi soldi guadagnati in Arabia aiuto il mio popolo: Academy e ospedale”

Kalidou Koulibaly ha scelto di restituire al Senegal parte di ciò che la vita gli ha dato. Con la nuova Academy inaugurata a Mbarody, il difensore intende offrire opportunità concrete ai giovani del suo Paese. “Ho avuto tanto dal Senegal, è arrivato il momento di restituire“, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport, sottolineando la volontà di creare un percorso che unisca sport e crescita personale.

Il centro non è solo un luogo di allenamento. I ragazzi selezionati ricevono alloggi, assistenza medica, istruzione e supporto quotidiano. “Speriamo di poter rappresentare la locomotiva del futuro”, ha raccontato Koulibaly, emozionato per la partecipazione delle famiglie e l’entusiasmo dei piccoli “leoni”.

Il cuore resta a Napoli

Pur vivendo oggi una nuova avventura in Arabia Saudita, l’ex difensore azzurro non nasconde il legame con la città che lo ha adottato. “Amo tutti i club che mi hanno accolto e regalato soddisfazioni ma Napoli di più, ha un posto speciale per me”. La vittoria degli ultimi due scudetti è per lui motivo di orgoglio e conferma di un progetto vincente.

Koulibaly segue con attenzione anche le mosse del mercato internazionale, ammirando campioni come De Bruyne e Modric. Non mancano i riferimenti agli ex compagni: Osimhen, ad esempio, con cui ha condiviso riflessioni sul calcio e sulle scelte di carriera.

La lotta al razzismo e lo sguardo al futuro

Accanto alla carriera sportiva, Koulibaly ha sempre portato avanti una battaglia forte contro le discriminazioni. “Prego affinché il fenomeno sparisca del tutto. È una malattia che va combattuta assieme”, afferma con convinzione, ricordando i progressi fatti negli ultimi anni e l’importanza di non abbassare mai la guardia.

Parallelamente, ha intrapreso un percorso accademico alla Luiss, nel settore dello sport management, per prepararsi alla vita dopo il calcio. “Resto nel calcio, sicuramente. Non so per cosa studierò, allenatore o manager, ma non lascio il mio mondo. E però adesso sono assorbito completamente dalla Academy”.