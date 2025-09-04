Napoli-Rrahmani arriva il rinnovo fino al 2029. Le cifre e i dettagli dell’operazione

Terminata la sessione estiva di calciomercato, per il Napoli è già tempo di concentrarsi sui rinnovi contrattuali. In cima alla lista c’era Amir Rrahmani, e nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca: il difensore centrale ha trovato l’accordo per il prolungamento del suo contratto con il club partenopeo fino al 2029.

Rrahmani rinnova col Napoli, tutti i dettagli

Il classe 1994 rinnoverà con relativo adeguamento dell’ingaggio a 3 milioni a stagione. Per lui, nel corso dell’estate, c’erano stati diversi interessamenti da parte dei club di Premier League e una ricca offerta dall’Arabia. Proposte tutte respinte al mittente dal centrale, che voleva restare in maglia azzurra ed è stato accontentato. Una scelta chiara, che testimonia la volontà del kosovaro di continuare il suo percorso a Napoli e la fiducia della società nel suo rendimento.

Nel frattempo, il campionato si ferma per la sosta dedicata alle Nazionali. Ancora qualche ora e si entrerà nel vivo delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, con le prime sfide in programma principalmente per le selezioni europee e africane, ma con incontri previsti in ogni angolo del mondo.

Per il Napoli, nel dettaglio, sono 14 i calciatori selezionati dalle rispettive Nazionali. Un numero importante, che conferma la qualità della rosa a disposizione, ma che impone anche attenzione nella gestione fisica e mentale degli atleti in vista del ritorno alle competizioni ufficiali.