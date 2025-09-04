Scoppia il caso nel Belgio: Rudi Garcia toglie la fascia da capitano a De Bruyne. Il motivo

Torna in campo questa sera il nuovo Belgio targato Rudi Garcia, che affronterà il Liechtenstein per poi sfidare il Kazakistan tra tre giorni. Due impegni validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma a catalizzare l’attenzione è una novità tutt’altro che secondaria annunciata alla vigilia del match.

Il capitano della Nazionale non sarà più Kevin De Bruyne, ma Youri Tielemans. Lo ha comunicato lo stesso Garcia nel corso della conferenza stampa prepartita, spiegando che la scelta è legata alla volontà di avviare un nuovo ciclo, dando fiducia a un gruppo più giovane ma già con esperienza internazionale.

Una decisione simbolica e strategica, che segna una svolta nella leadership dei Diavoli Rossi. Tielemans, centrocampista classe 1997 attualmente in forza all’Aston Villa, riceve così un’investitura importante in un momento di transizione per il Belgio, chiamato a rinnovarsi dopo anni ad altissimo livello.

Resta da vedere se la nuova guida saprà dare equilibrio e personalità a una squadra che, pur avendo cambiato tecnico, resta carica di aspettative.

Cosa è successo nel Belgio, scoppia il caso De Bruyne-Garcia

“Sarà lui il capitano della mia Nazionale. C’è stata unanimità nella scelta fra lo staff e squadra. Youri è il collegamento giusto fra la ‘generazione d’oro’ di questa Nazionale e i giovani che stanno emergendo. Questo, però, non vuol dire che gli altri senatori siano meno importanti. Lukaku, De Bruyne, Courtois e Meunier avranno comunque un ruolo cruciale all’interno della squadra”