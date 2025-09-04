Grana Olivera in casa Napoli: l’Uruguay non fa sorridere Conte

Ancora guai in casa Napoli, si ferma anche Olivera. Il difensore è uscito anzitempo nella sfida tra Uruguay e Ecuador

In casa Napoli si alza il livello d’attenzione per i rientri dai vari impegni delle Nazionali, ma i riflettori sono puntati soprattutto su Mathias Olivera. Il terzino sinistro uruguaiano, infatti, sarà tra gli ultimi a tornare in Italia, con tempi estremamente ristretti in vista della prossima sfida di campionato.

Olivera torna in ritardo, la situazione in casa Napoli

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Olivera scenderà in campo mercoledì con l’Uruguay contro il Cile, in un match valido per le qualificazioni mondiali sudamericane. Solo dopo l’impegno ufficiale potrà iniziare il suo viaggio di rientro, con arrivo previsto non prima di giovedì sera.

Questo significa che il difensore avrà appena 48 ore di tempo per recuperare e prepararsi in vista della delicata trasferta contro la Fiorentina, in programma nel weekend. Una tempistica che preoccupa lo staff tecnico azzurro, sia per le condizioni fisiche del giocatore — reduce da viaggi intercontinentali — sia per il poco tempo a disposizione per inserirsi nei meccanismi tattici della squadra.

Olivera rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere del Napoli, grazie alla sua capacità di abbinare spinta offensiva e solidità difensiva. Tuttavia, la sua presenza dal primo minuto al Franchi resta in dubbio, e molto dipenderà da come tornerà dal ritiro con la Celeste.

Il club partenopeo monitora la situazione con attenzione: il margine di recupero è minimo, e il rischio di sovraccaricare il giocatore è concreto. In caso di necessità, non è escluso che l’allenatore possa optare per una soluzione alternativa sulla fascia sinistra, preservando Olivera per i prossimi impegni ravvicinati.