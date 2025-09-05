Conte spera, Mathias Olivera potrebbe rientrare prima dall’Uruguay: il motivo

Allo stadio Centenario di Montevideo l’Uruguay ha superato agevolmente il Perù con un netto 3-0, risultato che garantisce alla “Celeste” la qualificazione matematica ai Mondiali del 2026.

Tra i protagonisti della serata anche Mathias Olivera, schierato per tutti i novanta minuti come difensore centrale, ruolo che aveva già ricoperto in diverse occasioni anche con il Napoli. Il giocatore ha festeggiato a fine gara insieme ai compagni il traguardo raggiunto.

Mercoledì 10 settembre l’Uruguay sarà impegnato in trasferta contro il Cile, ma Olivera non sarà della partita: il terzino sinistro era diffidato ed è stato ammonito nel finale della sfida contro il Perù, rimediando così una squalifica.

Probabile quindi un rientro anticipato a Napoli, visto che per la Celeste, già certa della qualificazione, la sfida contro i cileni avrà un peso relativo.