Gosens pensa al Napoli: “Sabato ci vendicheremo, vogliamo dare un segnale”

La Fiorentina è determinata a prendersi la rivincita contro il Napoli: parola di Robin Gosens. L’esterno viola, intervistato nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino, carica l’ambiente in vista della sfida alla squadra di Conte e promette una gara combattuta e intensa.

Gosens in vista di Fiorentina-Napoli avvisa gli azzurri

“Ah, non vedo l’ora che arrivi quella partita. L’anno scorso il Napoli è stata l’unica grande che ci ha battuto senza darci la possibilità neppure di tentare di restare aggrappati al risultato. Sabato dovrà essere la nostra rivincita. Loro sono fortissimi e se possibile sono diventati ancora più completi, ma vogliamo dare subito un segnale forte. A noi stessi, ai nostri tifosi e al campionato. Batterci deve diventare difficile per tutti”.

Su un suo ritorno all’Atalanta: “È verissimo. Mi hanno chiamato e fatto sapere dell’interesse. Non nego di averci pensato perché Firenze per me ormai è casa, ma anche Bergamo lo è. All’Atalanta ho passato anni bellissimi e alla città mi lega il periodo tremendo del Covid: è un rapporto che va oltre lo sport e che rimarrà per sempre. Proprio per questi sentimenti contrastanti ho detto subito che avrei lasciato carta bianca al club. E quando la Fiorentina mi ha detto “no chance” di andar via sono stato felicissimo di rimanere. E orgoglioso della fiducia del presidente Commisso e di tutto il club. In viola mi sento importante e ora voglio soltanto ripagare la fiducia”.