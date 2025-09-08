Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Infortunio Rrahmani, arrivano importanti novità sulle condizioni del centrale del Napoli

Set 08, 2025 - Michele Massa

Mattinata di accertamenti per Amir Rrahmani, che si è sottoposto oggi a controlli clinici presso la struttura di Pineta Grande, dopo il fastidio muscolare accusato durante il match di qualificazione ai Mondiali tra Kosovo e Svizzera.

Le ultime sulle condizioni di Rrahmani, cosa succede in casa Napoli

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore del Napoli avverte un dolore ai flessori della coscia destra, un problema che lo accompagna ormai da qualche giorno e che ha spinto lo staff medico a procedere con ulteriori esami.

L’entità dell’infortunio sarà chiarita solo al termine degli accertamenti: se si trattasse di un semplice affaticamento, non ci sarebbe motivo di forzare i tempi per il rientro. In caso di lesione, invece, lo staff medico partenopeo adotterà la massima cautela, evitando qualsiasi rischio e impostando un percorso di recupero graduale.

Il Napoli resta dunque in attesa, con la speranza che si tratti solo di un problema lieve e gestibile in tempi brevi, considerata anche l’importanza del centrale kosovaro negli equilibri difensivi della squadra.

Tag
Amir RrahmaniSSC Napoli
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".