Infortunio Rrahmani, arrivano importanti novità sulle condizioni del centrale del Napoli
Set 08, 2025 - Michele Massa
Mattinata di accertamenti per Amir Rrahmani, che si è sottoposto oggi a controlli clinici presso la struttura di Pineta Grande, dopo il fastidio muscolare accusato durante il match di qualificazione ai Mondiali tra Kosovo e Svizzera.
Le ultime sulle condizioni di Rrahmani, cosa succede in casa Napoli
Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore del Napoli avverte un dolore ai flessori della coscia destra, un problema che lo accompagna ormai da qualche giorno e che ha spinto lo staff medico a procedere con ulteriori esami.
L’entità dell’infortunio sarà chiarita solo al termine degli accertamenti: se si trattasse di un semplice affaticamento, non ci sarebbe motivo di forzare i tempi per il rientro. In caso di lesione, invece, lo staff medico partenopeo adotterà la massima cautela, evitando qualsiasi rischio e impostando un percorso di recupero graduale.
Il Napoli resta dunque in attesa, con la speranza che si tratti solo di un problema lieve e gestibile in tempi brevi, considerata anche l’importanza del centrale kosovaro negli equilibri difensivi della squadra.