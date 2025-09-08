Vesuvio Live

ULTIM’ORA/ Pioli perde un big assoluto in vista di Fiorentina-Napoli. Di chi si tratta

Set 08, 2025 - Michele Massa

Nelle prossime ore è atteso il rientro di Albert Gudmundsson al Viola Park. Il fantasista islandese della Fiorentina tornerà a Firenze nel pomeriggio, lasciando in anticipo il ritiro della Nazionale Islandese, con la quale non prenderà parte al delicatissimo match di qualificazione al Mondiale contro la Francia, in programma domani sera.

Pioli perde Gudmundsson prima di Fiorentina-Napoli, le ultime

Come riportato da FirenzeViola.it, il giocatore sarà sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico viola, che andrà oltre i controlli effettuati dai colleghi islandesi. Il problema fisico che ha colpito Gudmundsson è una distorsione alla caviglia, in genere non particolarmente grave, ma la Fiorentina non vuole correre alcun rischio.

Il trequartista è considerato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, e lo staff tecnico preferisce adottare la massima prudenza in vista della sfida di cartello contro il Napoli. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile stabilire con certezza tempi e modalità di recupero.

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".