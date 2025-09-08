Coli Saco saluta il Napoli: ecco con chi ha firmato. Cifre e dettagli

Il Napoli ha ufficialmente chiuso il proprio calciomercato estivo in entrata, ma resta ancora un ultimo movimento in uscita da definire. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira tramite il proprio profilo X, Giovanni Manna è al lavoro per perfezionare la cessione di Coli Saco, giovane centrocampista maliano che non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte.

Coli Saco saluta il Napoli, i dettagli della trattativa

Il classe 2002 è infatti prossimo al trasferimento allo Yverdon, club del massimo campionato svizzero. Le visite mediche sono previste per domani, e l’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con opzione di riscatto.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero già stati definiti i termini personali del contratto, che prevede un’intesa fino al 2028, con la formula 1+2 anni. Una nuova avventura alle porte per Saco, in cerca di spazio e continuità per crescere e rilanciarsi dopo le esperienze nel vivaio del Napoli.