VIDEO/ Israele-Italia, il gran gol di Matteo Politano: sinistro al volo e dedica speciale
Set 09, 2025 - Redazione Vesuviolive
Partita surreale a Tel Aviv, dove l’Italia di Gennaro Gattuso ha superato Israele con un incredibile 4-5 finale. Tra i protagonisti della serata c’è stato Matteo Politano, autore di una rete fondamentale.
L’attaccante del Napoli ha riportato gli azzurri in vantaggio con un bellissimo sinistro al volo in area, sfruttando l’assist di Mateo Retegui per il momentaneo 2-3. Un gol pesantissimo, che ha indirizzato la gara prima del finale ricco di colpi di scena.
Al 67’ Politano ha lasciato il campo, sostituito da Riccardo Orsolini, dopo una prestazione fatta di qualità, sacrificio e tanta corsa.