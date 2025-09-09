De Bruyne torna a Napoli: ecco dov’è stato ieri a cena. Folla impazzita per il belga

La nuova vita napoletana di Kevin De Bruyne non significa soltanto calcio, ma anche la scoperta delle tradizioni e dei sapori partenopei. Il centrocampista belga, rientrato dagli impegni con la sua nazionale con un bottino personale di tre gol in due partite – ai quali si aggiunge la rete segnata al Sassuolo pochi giorni prima – ha scelto di trascorrere una serata di relax a tavola.

De Bruyne a Napoli, ecco dove ha cenato ieri sera

Il numero 17 azzurro è stato infatti fotografato al celebre ristorante Cicciotto a Marechiaro, una delle mete più amate da chi vuole vivere l’essenza della cucina e del panorama napoletano. Sorrisi, cordialità e piatti tipici hanno accompagnato la visita del campione, accolto con grande entusiasmo dai presenti.

Dal locale è arrivato anche un messaggio pieno di calore: “Un grande uomo, una famiglia meravigliosa“, a testimonianza del legame che De Bruyne e i suoi cari stanno iniziando a costruire con la città.

Tra prestazioni in campo di altissimo livello e prime esperienze fuori dal rettangolo verde, l’avventura napoletana del fuoriclasse belga sembra già entrata nel vivo.