Caos Fiorentina-Napoli: annullati 100 biglietti ai tifosi azzurri. Il motivo
Set 10, 2025 - Michele Massa
Nella giornata di martedì, quasi un centinaio di tifosi napoletani che hanno provato ad eludere il divieto sottoscrivendo la tessera del tifoso della Fiorentina sono stati scoperti dai controlli serrati della questura.
L’episodio a pochi giorni da Fiorentina-Napoli
Lo rivela l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l’idea di questi tifosi fosse quella di introdursi in un settore riservato solo ai fans viola. La conseguenza è stata l’annullamento dei biglietti acquistati.
Secondo alcuni accertamenti, non si tratta di un caso isolato: molti tifosi napoletani (e non solo) starebbero sottoscrivendo tessere del tifoso (dal costo di circa 20 euro) di diverse squadre di Serie A, nella speranza di aggirare le restrizioni del Viminale.
Il problema risiede nel sistema che gestisce la vendita dei tagliandi: al momento non riesce a bloccare in fase di acquisto chi non ne ha diritto. Per questo, di norma, si procede all’annullamento dei biglietti solo dopo l’emissione, con conseguente rimborso.