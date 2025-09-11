Napoli, una notte da turisti per Politano e Spinazzola: dove sono stati visti i due azzurri

Ieri sera i Quartieri Spagnoli di Napoli si sono trasformati nel palcoscenico di un incontro che resterà impresso nella memoria dei tifosi azzurri. Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, due protagonisti della rosa partenopea, hanno scelto di trascorrere qualche ora nel cuore pulsante della città, accompagnati dalle rispettive mogli e da una coppia di amici.

Politano e Spinazzola in giro per Napoli con le loro famiglie

La loro passeggiata tra vicoli, murales e scorci caratteristici ha subito richiamato l’attenzione dei tifosi, che non hanno perso l’occasione per salutarli, scattare foto e condividere momenti di gioia con i propri beniamini.

L’iniziativa, spontanea e priva di clamore mediatico, ha confermato ancora una volta il legame speciale che unisce la squadra al calore del popolo napoletano. In un luogo simbolico come i Quartieri Spagnoli – da sempre culla della passione azzurra – la presenza dei due giocatori ha rappresentato un momento di vicinanza e affetto, capace di emozionare i presenti e rafforzare ulteriormente il rapporto tra città e squadra.