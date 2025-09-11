Ricordate Popovic? La baby-star del Napoli saluta l’Italia. Con chi ha firmato

Era stato prelevato nel mercato di gennaio della stagione in cui il Napoli concluse al decimo posto in Serie A. Considerato un prospetto di grande interesse, gli azzurri erano riusciti a strapparlo alla concorrenza di club prestigiosi come il Bayern Monaco.

Il suo percorso con la Primavera partenopea è stato altalenante, ma il talento classe 2006 ha comunque dato il suo contributo nella cavalcata che ha portato la squadra alla promozione in Primavera 1.

L’estate appena trascorsa è stata particolarmente movimentata per Matija Popovic, segnata da un continuo tira e molla con la società azzurra. In un primo momento l’attaccante figurava nella rosa di mister Dario Rocco per la stagione 2025-26. Poi sembrava vicino al ritorno al Partizan Belgrado, il club da cui si era svincolato prima di arrivare a Napoli. Tuttavia, l’operazione è saltata a causa di divergenze tra gli agenti del calciatore e la dirigenza serba.

Ora, però, si apre un nuovo capitolo. Come riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, attraverso un post sul suo profilo X, “il CSKA Mosca ha raggiunto un accordo per ingaggiare Matija Popović dal Napoli dopo il fallimento dell’operazione con il Partizan Belgrado. Il Napoli manterrà anche una clausola del 10% sulla futura rivendita del giocatore”.

Il talento serbo, dunque, è pronto a cominciare una nuova esperienza lontano dall’Italia, con la speranza di trovare maggiore continuità e consacrarsi in un campionato competitivo come quello russo.