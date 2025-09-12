Costacurta sicuro: “Il Napoli è l’unica italiana che può arrivare in finale di Champions”

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, Alessandro Costacurta ha fatto il punto sulla lotta Scudetto in Serie A e sul cammino delle italiane nelle coppe europee.

Le parole di Costacurta sulla Champions del Napoli

L’ex difensore del Milan, oggi opinionista televisivo, non ha dubbi sulla squadra che ha fatto il passo in avanti più importante: il Napoli. Secondo lui, infatti, la formazione partenopea è quella che ha saputo crescere maggiormente rispetto alle concorrenti, grazie a un progetto chiaro e alla guida tecnica:

“Il Napoli, da noi, è la squadra che si è migliorata di più: ha uno degli allenatori più forti d’Europa, è strutturata”.

Lo sguardo di Costacurta si sposta poi sulla Champions League, dove individua il Paris Saint-Germain come la formazione più attrezzata per arrivare fino in fondo: “In Champions il Psg è la squadra più attrezzata: può fare il bis”.

Per quanto riguarda le italiane, l’ex rossonero è molto netto: soltanto il Napoli può ambire a un percorso importante in Europa, mentre vede più complicato il cammino per le altre big della Serie A.

“Solo il Napoli può arrivare in fondo. Le altre faccio fatica a vederle”.

Un’analisi, quella di Costacurta, che conferma la fiducia riposta negli azzurri e che lancia un messaggio chiaro: il club partenopeo è oggi il vero punto di riferimento del calcio italiano.