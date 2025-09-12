Pioli senza dubbi: “Il Napoli favorito allo scudetto, ma noi siamo fiduciosi”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli di Antonio Conte, attesa domani allo stadio Franchi.

La sfida con Conte

Il tecnico viola ha espresso emozione per il ritorno a Firenze e grande rispetto per l’avversario:

“Sono emozionato di tornare a giocare a Firenze. Antonio è tra i top del mondo per l’identità che sa dare alle sue squadre e per i titoli che ha vinto. Abbiamo preparato tante strategie, ma poi saranno i giocatori a fare la differenza.”

Il gap con il Napoli

Pioli ha riconosciuto la forza degli azzurri, candidati anche quest’anno allo scudetto:

“Hanno vinto due scudetti in tre anni e si sono rinforzati tantissimo. Sono la favorita e possono competere pure in Champions. Domani sarà il campo a dirci il divario. Noi siamo una buona squadra e oggi il livello è simile: abbiamo avuto due settimane per prepararci, anche con delle assenze. Ho grande fiducia, pur conoscendo la forza dell’avversario.”

L’attacco in crescita

Con tre attaccanti reduci da gol in nazionale, l’allenatore spera in una prova offensiva convincente:

“Spero che potremo attaccare in modo efficace e creare difficoltà. Nessuno è imbattibile: Moise e Edin sono tornati in fiducia, Gud sta meglio e proveremo fino all’ultimo a recuperarlo.”

La stagione entra nel vivo

Infine, Pioli ha sottolineato l’importanza della gara per misurare le ambizioni della Fiorentina:

“Mi piacerebbe che domani iniziasse davvero il campionato, anche se ci sono stati due pareggi prima. Abbiamo lavorato bene questa settimana e vogliamo giocarcela alla pari. Sarà la partita a dirci a che livello siamo.”