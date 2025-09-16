Guardiola perde quattro titolarissimi in vista di City-Napoli: chi sono

A pochi giorni dal debutto europeo contro il Napoli, in programma giovedì alle 20:45 all’Etihad Stadium, Pep Guardiola deve fare la conta degli infortunati. L’allenatore del Manchester City si presenta alla prima di Champions League con un elenco di indisponibili che preoccupa e condiziona l’avvio di stagione dei campioni d’Europa.

Guardiola conta le assenze, ecco chi non ci sarà in City-Napoli

Già nel derby contro lo United, i Citizens avevano dovuto fare a meno di diversi titolari, e il quadro non migliora in vista della sfida con gli azzurri. Sono infatti cinque i giocatori che resteranno ai box anche in coppa, tutti considerati pedine importanti da Guardiola: il terzino franco-algerino Rayan Ait-Nouri, ancora alle prese con un problema muscolare; il fantasista francese Rayan Cherki, colpo estivo di grande prospettiva; il difensore John Stones, colonna della retroguardia; il centrocampista croato Mateo Kovacic, fondamentale per l’equilibrio della mediana; e l’attaccante egiziano Omar Marmoush, rivelazione della scorsa Premier con 7 gol e 2 assist, fermo dopo un infortunio patito a fine gennaio.

Un’assenza pesante per ogni reparto, che costringerà Guardiola a scelte forzate e a rotazioni minime proprio in uno dei momenti più delicati della stagione.

Il Napoli di Antonio Conte, atteso a Manchester per l’esordio nel girone, proverà a sfruttare il momento di difficoltà degli inglesi, pur sapendo che il City resta avversario di caratura mondiale. Giovedì sera, comunque, l’Etihad si annuncia infuocato: anche con gli uomini contati, i campioni in carica non rinunceranno a imporre il loro calcio.