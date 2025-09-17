Vesuvio Live

Napoli in partenza per Manchester, il programma: c’è anche De Laurentiis

Set 17, 2025 - Redazione Vesuviolive

L’edizione odierna di Repubblica dedica spazio alla trasferta europea del Napoli, atteso domani sera alle 21:00 sul campo del Manchester City.

La giornata degli azzurri è iniziata alle 11:15 con la rifinitura a Castel Volturno, ultima occasione per Antonio Conte di mettere a punto i dettagli tattici prima della partenza. È previsto un’ulteriore allenamento leggero anche in Inghilterra, poche ore prima della sfida contro i campioni d’Europa.

Dopo pranzo, la squadra decollerà da Capodichino con un volo charter. A bordo saranno presenti alcuni tifosi speciali, la moglie dell’allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis, che ancora una volta ha scelto di accompagnare personalmente il gruppo in questa importante trasferta.

