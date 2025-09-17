Vesuvio Live

Manchester City-Napoli, quando parleranno Guardiola e Conte in conferenza stampa: gli orari

Set 17, 2025 - Redazione Vesuviolive

Dopo il successo in campionato contro la Fiorentina, il Napoli è atteso da un impegno di prestigio: giovedì sera, alle ore 21:00, sfiderà il Manchester City all’Etihad Stadium nella prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Come da tradizione, la vigilia sarà scandita dalle conferenze stampa dei due allenatori, Pep Guardiola e Antonio Conte, insieme a un calciatore delle rispettive squadre.

Il programma di mercoledì 17 settembre

Manchester City

  • Ore 12:30 (UK) / 13:30 (Italia): conferenza stampa di Pep Guardiola al City Football Academy, accompagnato da un giocatore dei Citizens.
  • Ore 15:00 (UK) / 14:00 (Italia): allenamento al City Football Academy, con il primo quarto d’ora aperto alla stampa.

SSC Napoli

  • Ore 11:15 (Italia): allenamento al Training Center di Castel Volturno, con i primi 15 minuti a disposizione dei media.
  • Ore 19:00 (UK) / 20:00 (Italia): conferenza stampa di Antonio Conte all’Etihad Stadium, affiancato da un calciatore azzurro.

