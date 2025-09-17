Guardiola in conferenza stampa: “Sarà bello rivedere De Bruyne. Conte allenatore top”

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli, Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dal City Football Academy Media Theatre.

Il tecnico catalano ha commentato con affetto il ritorno da avversario di Kevin De Bruyne: “Sì, sarà bello rivederlo dopo la partita. Non mi sorprende vederlo già protagonista in Italia: un giocatore come lui non ha bisogno di tempo per adattarsi, la sua qualità parla da sola. Ha visione, talento e passaggi unici.”

Grande rispetto anche per Antonio Conte e per il lavoro svolto dal Napoli: “Conte è un manager top, ovunque sia andato ha lasciato il suo marchio. Non mi sorprende che il Napoli stia facendo così bene. Mi aspetto una partita durissima.”

Su McTominay, Guardiola ha sottolineato l’ottimo inserimento in azzurro: “Sta facendo grandi cose, merito sia suo che della squadra e dell’allenatore.”

Il tecnico si è soffermato anche sui singoli:

Haaland: “È arrivato per vincere tanto, ci ha aiutato enormemente. È giovane ma già molto maturo, ha un contratto lungo con noi e lo vedo anche come futuro capitano.”

Donnarumma: “È un portiere di livello top, con tanta esperienza nonostante la giovane età.”

Sulle ambizioni in Champions League, Guardiola ha mantenuto i piedi per terra: “Non ci sentiamo favoriti. L’anno scorso contro l’Inter non andò come volevamo. Quest’anno vogliamo solo goderci il percorso, ma partire bene è fondamentale.”

Il tecnico non si è nascosto sulle difficoltà legate agli infortuni, ricordando quanto pesò l’assenza di Rodri nella scorsa stagione: “Ci furono mesi complicati, ma ora abbiamo una rosa ampia e tanti giocatori che possono dare il loro contributo. Non possiamo pensare di proteggere troppo i singoli, giochiamo per competere al massimo.”

Alla domanda su quale giocatore del Napoli toglierebbe, Guardiola ha risposto con la consueta diplomazia: “Sono felicissimo con la squadra che ho!”