Durante i 15 minuti di allenamento aperti ai media, Antonio Conte ha voluto radunare la squadra in un angolo del campo per un breve discorso motivazionale. Le sue parole hanno suscitato sorrisi e risate tra i giocatori, un chiaro segno che l’ambiente è sereno, ma al tempo stesso concentrato. La squadra ha risposto con grande affiatamento, segno che la preparazione verso la super sfida contro il Manchester City è tutt’altro che superficiale.

Conte carica la squadra prima di City-Napoli

L’atmosfera che si respira è quella di fiducia e compattezza, qualità fondamentali per affrontare una delle squadre più temibili d’Europa, con stelle del calibro di Haaland e Foden pronti a scendere in campo.

L’ambiente all’interno del club appare davvero positivo, con i giocatori determinati a dare il massimo. In vista di una sfida difficile, ma allo stesso tempo stimolante, il Napoli si prepara ad affrontare il Manchester City con la consapevolezza di essere un team unito e pronto a competere ai massimi livelli.