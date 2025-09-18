Di Lorenzo: “Con il City servirà attenzione, ma vogliamo misurarci con i campioni”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha trasmesso entusiasmo e determinazione: «C’è grande voglia ed entusiasmo per essere tornati in questa competizione. Non ho notato differenze nell’approccio di Conte, ci stiamo preparando come sempre per dare il massimo in campo».



Sul piano tattico, Di Lorenzo ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio: «Attaccherò quando sarà possibile e difenderò quando servirà. Non c’è solo Haaland, ma tanti campioni: dovremo restare concentrati e applicare quello che stiamo studiando con il mister fin dallo scorso anno».

Il capitano riconosce la forza dell’avversario, ma guarda con orgoglio alla sfida: «Affronteremo una grande squadra e sappiamo che sarà difficile, ma abbiamo voglia di confrontarci con giocatori di questo livello. Vogliamo fare del nostro meglio, giocandoci la partita con le nostre armi. Ci sarà da soffrire, ma dovremo sbagliare il meno possibile perché contro certi avversari verresti subito punito».

Infine, un pensiero sul valore del ritorno in Champions: «Siamo preparati, orgogliosi e curiosi di vedere a che punto siamo. Lo scorso anno la Champions ci è mancata, adesso vogliamo viverla fino in fondo».