Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

City-Napoli, in conferenza stampa doveva esserci De Bruyne: perché il belga ha disertato

Set 18, 2025 - Michele Massa

Secondo quanto riportato oggi da Repubblica, Kevin De Bruyne non ama gli eccessi e per questo ha preferito passare la vigilia in silenzio, lasciando le luci della ribalta a Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo.

La scena, infatti, nella conferenza stampa della vigilia è stata tutta per il capitano azzurro e l’allenatore del Napoli, mentre il fuoriclasse belga ha scelto la strada della discrezione in vista di una notte che si preannuncia speciale.

De Bruyne lascia lo scettro a Di Lorenzo in conferenza stampa

Il Corriere dello Sport aggiunge dettagli preziosi sullo storico legame tra KDB e la città: “De Bruyne non è soltanto un padrone di casa: dopo 422 partite in tutte le competizioni condite da 108 gol e 177 assist, KDB è un pezzo di storia del City che non avrà mai fine. È milioni di maglie in bacheca e la vecchia casa di Wilmslow, la famiglia e i figli al parco. Da queste parti ha dipinto calcio dal 2015 al 2025 conquistando di tutto e di più, una montagna di gloria alta 19 titoli – con 6 Premier, una Champions e la vecchia Coppa del Mondo per club – che oggi scalerà con la memoria indossando una volta ancora la corona di King Kev con la maglia del Napoli”.

Un ritorno, dunque, che va oltre la semplice partita: una serata di emozioni, ricordi e applausi per un campione che, pur vestendo ora l’azzurro del Napoli, rimarrà per sempre “King Kev” nella storia del Manchester City.

Tag
Kevin De BruyneSSC Napoli
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".