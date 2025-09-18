Vesuvio Live

Youth League, esordio amaro per il Napoli: sconfitta con il Manchester City

Set 18, 2025 - Redazione Vesuviolive

Il Napoli Primavera ha iniziato con una sconfitta la propria campagna nella fase a gironi della UEFA Youth League 2025/26, soccombendo 2-0 in casa del Manchester City.

Le reti degli inglesi sono state siglate da Samba al 50° minuto e da Heskey su rigore nel recupero, al 90’+7.

Napoli (allenatore Dario Rocco)
Formazione iniziale: Pugliese; Caucci, Gambardella, De Luca (sostituito all’intervallo da Lo Scalzo), Olivieri, Anic (84’ Torre), Prisco, De Martino (57’ Cimmaruta), D’Angelo, Iovine (46’ Garofalo), Esposito (54’ Saviano).

Champions LeagueManchester CitySSC NapoliUEFA
