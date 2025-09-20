Napoli-Pisa, cambio modulo in vista? Conte pensa a una rivoluzione tattica

Archiviato l’esordio in Champions League contro il Manchester City, il Napoli di Antonio Conte torna a concentrarsi sul campionato. Lunedì sera, allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri ospiteranno il Pisa in una gara che potrebbe portare con sé qualche novità di formazione.

Il tecnico è infatti chiamato a gestire le energie e valuta un primo mini-turnover. Secondo quanto riportato da Repubblica, David Neres spera in una chance dal primo minuto: il brasiliano potrebbe essere schierato nel tridente offensivo, sia a destra che a sinistra, soprattutto se Conte decidesse di far respirare uno tra Lobotka, Anguissa e McTominay, passando al 4-3-3.

Attenzione anche a Billy Gilmour: lo scozzese può essere impiegato sia come regista che come mezz’ala, ruolo già ricoperto in passato quando ha sostituito Anguissa. In difesa, probabile il ritorno di Meret tra i pali e la chance per Mathías Olivera sulla corsia mancina, dove Spinazzola ha già accumulato due presenze consecutive.

Conte studia dunque le rotazioni, con l’obiettivo di mantenere alta l’intensità e non sprecare energie preziose in vista dei prossimi impegni.