Napoli-Pisa, Gilardino perde due titolari: di chi si tratta

Set 22, 2025 - Michele Massa

Alberto Gilardino ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida Napoli-Pisa, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

I convocati di Gilardino e i due assenti alla sfida

L’allenatore, ex tecnico del Genoa, dovrà fare i conti con tre assenze importanti: non saranno infatti a disposizione Touré, Steng e Denoon, tutti fuori dall’elenco per problemi fisici. Ecco la lista completa dei giocatori chiamati per il match contro gli azzurri:

Semper, Angori, A. Caracciolo, Canestrelli, Marin, Leris, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Andrade, Akinsanmiro, Nzola, Esteves, Aebischer, Vural, Scuffet, Moreo, Calabresi, Piccinini, Raul Albiol, Mateus Lusuardi, Bonfanti, Lorran.

Il Pisa, reduce da un avvio di stagione positivo, si presenterà dunque a Napoli con un gruppo compatto e motivato, pronto a dare battaglia nonostante le defezioni. Gilardino punta su esperienza e giovani talenti per provare a mettere in difficoltà i partenopei davanti al pubblico del Maradona.

SSC Napoli
Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".