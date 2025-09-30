La Gazzetta annuncia: “Conte-De Bruyne, bocche chiuse tra i due. C’è nervosismo”

“De Bruyne e Conte, ancora nervosismo e bocche chiuse” titola oggi La Gazzetta dello Sport, riportando quanto accaduto domenica a San Siro. Il cambio poco gradito dal centrocampista belga e la successiva risposta di Antonio Conte in conferenza stampa hanno acceso i riflettori su un episodio che, al momento, non ha ancora trovato un chiarimento definitivo.

Secondo quanto riportato, un confronto diretto tra il tecnico e il giocatore non c’è ancora stato, ma la sensazione è che la situazione possa essere affrontata e risolta in tempi brevi. “Cosa succederà oggi o nei prossimi giorni, non è ancora dato sapersi”, scrive il quotidiano, sottolineando però come per Conte lo spogliatoio sia sacro: va tutelato e deve rimanere un luogo di rispetto reciproco tra calciatori e staff tecnico.

Proprio per questo motivo, è difficile immaginare che la vicenda non venga ripresa una volta tornati a Castel Volturno. Che sia con un chiarimento faccia a faccia o con un intervento davanti al gruppo, l’obiettivo sarà chiudere rapidamente il caso e voltare pagina tutti insieme, evitando ulteriori strascichi che potrebbero minare l’armonia interna.