Napoli-Sporting Lisbona: decisa la formazione azzurra. Le ultimissime

Ott 01, 2025 - Michele Massa

Emergenza difensiva e certezze sulla formazione per Antonio Conte, che questa sera guiderà il Napoli contro lo Sporting Lisbona nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Il match è in programma alle 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona, con gli azzurri chiamati a confermare le ambizioni europee.

Le ultimissime di formazione su Napoli-Sporting Lisbona

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Conte dovrà rinunciare a Giovanni Di Lorenzo, fermato dalla squalifica. Al suo posto, spazio a Leonardo Spinazzola sulla fascia destra, mentre a sinistra agirà Gutierrez. La coppia centrale sarà composta da Beukema e Juan Jesus, con il ritorno tra i pali di Milinkovic-Savic.

A centrocampo, Conte punterà su un mix di fisicità e qualità: Anguissa e De Bruyne si muoveranno alle spalle di Hojlund, con Politano e McTominay ad agire sulle corsie esterne.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".