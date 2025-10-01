ULTIM’ORA/ Alta tensione in città: scontri tra tifosi di Napoli e Sporting in centro VIDEO

Vigilia ad alta tensione per la sfida di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, le due tifoserie sono venute a contatto nel cuore della città, in via Melisurgo, a pochi metri da piazza Municipio e dal porto, in una zona abitualmente molto frequentata da turisti e cittadini.

Secondo le ricostruzioni, due gruppi composti da alcune decine di persone – almeno una trentina per parte – si sono affrontati lanciandosi sedie e altri oggetti. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che la rissa degenerasse ulteriormente, disperdendo i facinorosi nelle strade limitrofe.

Un tifoso dello Sporting Lisbona è rimasto ferito in maniera lieve: colpito durante gli scontri, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale CTO. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Due tifosi del Napoli sarebbero stati arrestati

Il video della pistola e la precisazione della Questura

Gli scontri hanno rapidamente fatto il giro dei social grazie a un video in cui si vede un uomo estrarre e puntare una pistola contro gli ultrà.

La scena ha suscitato scalpore, ma la Questura ha chiarito che si trattava di un agente in borghese in servizio, che ha utilizzato l’arma solo a scopo intimidatorio per proteggere i tifosi portoghesi e disperdere i violenti. Non è stato esploso alcun colpo.

Le indagini

Sono attualmente sei gli ultrà azzurri la cui posizione è al vaglio degli investigatori. Le forze dell’ordine stanno esaminando filmati e testimonianze per accertare eventuali responsabilità individuali.

Nel frattempo, la situazione in città è tornata alla calma: i tifosi dello Sporting Lisbona sono stati scortati nel piazzale del porto in vista del trasferimento allo stadio Diego Armando Maradona, dove in serata è in programma la partita valida per la fase a gironi di Champions League.