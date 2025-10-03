Alvino attacca Kiss Kiss Napoli dopo l’addio: il durissimo comunicato del giornalista

Con un lungo comunicato pubblicato sui social, Carlo Alvino ha voluto chiarire la sua posizione dopo la fine del rapporto di collaborazione con Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista partenopeo ha scelto di rivolgersi direttamente ai suoi ascoltatori per raccontare la sua versione dei fatti, sottolineando di essersi sentito trattato ingiustamente dall’emittente con cui aveva condiviso anni di lavoro.

Il duro attacco di Carlo Alvino

“Per amore di verità e soprattutto per rispetto nei confronti di chi mi ha sempre seguito con affetto – scrive Alvino – dopo giorni di riflessione e tormento interiore per come sono stato trattato, e visto che non mi è stato concesso neanche di salutarvi, mi corre l’obbligo di smentire la comunicazione dell’azienda radiofonica con la quale collaboravo”.

Alvino ha poi aggiunto: “Azienda che pensavo, sbagliando, fosse una famiglia e che invece mi ha trattato da estraneo. Da parte mia nessun abbandono improvviso o comportamento poco professionale. Al contrario, ho dato regolare preavviso e offerto piena disponibilità a collaborare fino a quando fosse stato necessario. L’allontanamento immediato e improvviso dal posto di lavoro è stata, con mio immenso stupore e delusione, una scelta unilaterale dell’azienda”.

Infine, il giornalista ha voluto concludere con una precisazione: “Tanto vi dovevo. Mi sono limitato a riportare la verità, senza filtri”.

Un messaggio chiaro e diretto, che mette in evidenza il forte legame di Alvino con i suoi ascoltatori e al tempo stesso l’amarezza per come si è chiuso un capitolo importante della sua carriera professionale.