Altri due infortuni in casa Napoli: cosa non va dal punto di vista fisico ai partenopei?

Dopo la sconfitta contro il Milan, il Napoli di Antonio Conte ha trovato i tre punti nella sfida giocata ieri pomeriggio contro il Genoa di Patrick Vieira. Una gara in cui gli azzurri sono riusciti a vincere grazie a un ottimo secondo tempo, in risposta a una prima frazione di gioco davvero blanda.

Nel primo tempo la squadra allenata da Conte è parsa troppo sulle gambe e legata a uno stile di gioco fin troppo orizzontale, che non ha mai impensierito il Genoa.

Nonostante ciò, con l’ingresso di De Bruyne e di Spinazzola, il Napoli ha abbattuto il muro alzato dai liguri e, prima con Anguissa e poi con Hojlund, è riuscito a ritrovare la vetta della classifica, divisa con la Roma di Gasperini.

Un tema fondamentale che s’innalza nuovamente per i partenopei è quello legato agli infortuni. Nella partita giocata ieri contro il Genoa, i campani hanno perso prima Lobotka e poi Politano per due stop di natura muscolare: un campanello d’allarme spesso ricondotto alla gestione di Antonio Conte.

Partendo dal giocatore slovacco, dopo essere scivolato in un possesso ha sentito tirare l’adduttore coinvolto nella zona pubica. Per lui si potrebbe trattare di una ricaduta, dopo i problemi accusati anche nella scorsa parte di campionato, ricordando come il numero 68 fosse venuto meno nelle gare finali, salvo poi vincere il quarto Scudetto.

Per quanto riguarda invece Politano, ieri meno protagonista del solito, l’ex Inter ha accusato un affaticamento al bicipite femorale. In questo caso la gestione di Antonio Conte non è stata delle migliori: è impensabile che un giocatore di 32 anni potesse giocare, con questa intensità e corsa, tutte le partite. Nonostante ciò, il numero 21 salterà gli impegni con la nazionale italiana. Al suo posto è stato chiamato il compagno di squadra Leonardo Spinazzola.

Il dato e lo storico sugli infortuni: che problema c’è alla base?

I dati alla mano ci permettono di comprendere e visualizzare che quelli di Politano e Lobotka sono l’infortunio numero cinque e sei della nuova stagione. Si uniscono ai due giocatori usciti prematuramente ieri: Rrahmani, Buongiorno, Contini e anche Lukaku, che però, rispetto ai cinque giocatori poc’anzi citati, non ha mai iniziato la stagione ufficialmente.

Il problema legato agli infortuni viene spesso aperto e discusso in casa Napoli. Più volte Conte ha risposto a questa domanda, spiegando come queste problematiche fisiche non siano legate ai suoi metodi di lavoro — spesso etichettati come “pesanti” — ma semplicemente ai campi di Castel Volturno, non fondati sulle ultime tecnologie e quindi responsabili di diversi problemi fisici per i giocatori partenopei.

Lo scorso anno il tecnico, dopo un Venezia-Napoli concluso 0-0, in cui gli azzurri avevano mostrato limiti di gioco dovuti alle tante assenze, parlò della metodologia del suo lavoro. Più volte il tecnico pugliese ha evidenziato, confermando poi i dati, che le squadre da lui allenate sono sempre state poco inclini agli infortuni muscolari.

Sicuramente, quindi, parliamo di una colpa divisa: i campi di Castel Volturno non sono dei migliori, ma anche Conte dovrebbe cercare di limitare i carichi di lavoro, soprattutto a inizio stagione.

I giocatori corrono tanto, lavorano tanto — e lo dimostrano anche in campo — ma perdere pezzi pregiati sin da subito, nelle prime partite in cui conta dare lo sprint giusto per tutta la stagione, può essere un fattore che limita l’andamento complessivo di tutta l’annata calcistica.

Bisognerebbe, quindi, puntare su un avvio di preparazione non solo fisico ma molto più tattico permettendo pian piano di migliorare entrambe le parti evitando poi stop muscolari che rispetto a quelli di rottura possono essere trattati ed evitati.

La gestione sarà fondamentale in questo caso ricordando che gli azzurri hanno anche un impegno in più, per poter lottare su questi fronti la base principale è la gestione fisica e muscolare a cui Conte dovrà stare molto più attento.