Carlo Alvino trova sistemazione: sarà la voce ufficiale di una radio. Ecco quale

È arrivata l’ufficialità: Carlo Alvino entra a far parte della squadra di Radio CRC, emittente partner ufficiale della SSC Napoli. L’annuncio è stato dato nella giornata di oggi attraverso i canali social della radio, che ha così accolto il noto giornalista partenopeo con un messaggio diretto e simbolico:

“Carlo Alvino è ufficialmente uno dei nostri. Benvenuto nella grande famiglia di Radio CRC.” Carlo Alvino passa a Radio CRC, ecco cosa è successo

La notizia giunge a pochi giorni dal discusso addio di Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli, storica emittente in cui per anni è stato una delle voci più riconoscibili e influenti del panorama sportivo cittadino. La separazione aveva acceso un vivace dibattito mediatico, con comunicati e repliche che avevano alimentato il confronto tra il giornalista e la radio che lo aveva reso un volto noto ai tifosi del Napoli.

Con il suo approdo a Radio CRC, Alvino inaugura una nuova avventura professionale all’interno di un network da tempo vicino al club azzurro, impegnato quotidianamente nella copertura mediatica e nel racconto delle vicende sportive del Napoli.

Al momento, l’emittente non ha ancora reso noti ulteriori dettagli riguardo ai programmi o ai format che vedranno protagonista il giornalista, ma il suo ingresso rappresenta un passo significativo nel rinnovamento del palinsesto e nella volontà di rafforzare il legame con la tifoseria partenopea.

Per Carlo Alvino si apre dunque una nuova pagina professionale, in continuità con la sua lunga carriera dedicata al racconto del Napoli, ma con nuovi spazi, nuove sfide e un nuovo microfono.