Tegola Lobotka, arrivano i tempi di recupero: brutte notizie per il Napoli
Ott 07, 2025 - Michele Massa
Brutte notizie per Stanislav Lobotka e per il Napoli. Il centrocampista slovacco, costretto ad abbandonare anzitempo il campo durante la sfida di campionato contro il Genoa, avrebbe riportato un infortunio più serio del previsto, secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Mattino.
Lobotka preoccupa il Napoli, le ultimissime
“Dal ritiro della nazionale slovacca una brutta notizia per il Napoli: la diagnosi per Lobotka – scrive il quotidiano – parla di uno stiramento. Previsto uno stop di circa 30 giorni. Un grosso guaio per Conte, alla vigilia del tour de force che attende gli azzurri dopo la sosta. Il giocatore salterà quindi sia la trasferta a Eindhoven che il big match con l’Inter, e potrebbe tornare disponibile soltanto per la sfida con l’Eintracht Francoforte. Sta già facendo rientro in Italia.”
Tuttavia, da altre fonti arrivano versioni più caute. Sky Sport parla di una lieve lesione e precisa che il giocatore sosterrà ulteriori accertamenti una volta tornato in Italia.
Anche Radio Marte conferma che “Lobotka effettuerà nuovi esami nella giornata di domani, insieme ai test previsti per Politano”. L’emittente campana aggiunge inoltre che le voci sui 30 giorni di stop sono al momento solo indiscrezioni giornalistiche, in attesa dei risultati ufficiali.
Per Conte, comunque, si tratta di un segnale d’allarme in vista delle prossime settimane: la possibile assenza del regista slovacco, uno dei pilastri del centrocampo azzurro, rischia di pesare notevolmente nella fase più intensa della stagione.