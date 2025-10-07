Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Tegola Lobotka, arrivano i tempi di recupero: brutte notizie per il Napoli

Ott 07, 2025 - Michele Massa

Brutte notizie per Stanislav Lobotka e per il Napoli. Il centrocampista slovacco, costretto ad abbandonare anzitempo il campo durante la sfida di campionato contro il Genoa, avrebbe riportato un infortunio più serio del previsto, secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Mattino.

Lobotka preoccupa il Napoli, le ultimissime

“Dal ritiro della nazionale slovacca una brutta notizia per il Napoli: la diagnosi per Lobotka – scrive il quotidiano – parla di uno stiramento. Previsto uno stop di circa 30 giorni. Un grosso guaio per Conte, alla vigilia del tour de force che attende gli azzurri dopo la sosta. Il giocatore salterà quindi sia la trasferta a Eindhoven che il big match con l’Inter, e potrebbe tornare disponibile soltanto per la sfida con l’Eintracht Francoforte. Sta già facendo rientro in Italia.”

Tuttavia, da altre fonti arrivano versioni più caute. Sky Sport parla di una lieve lesione e precisa che il giocatore sosterrà ulteriori accertamenti una volta tornato in Italia.

Anche Radio Marte conferma che “Lobotka effettuerà nuovi esami nella giornata di domani, insieme ai test previsti per Politano”. L’emittente campana aggiunge inoltre che le voci sui 30 giorni di stop sono al momento solo indiscrezioni giornalistiche, in attesa dei risultati ufficiali.

Per Conte, comunque, si tratta di un segnale d’allarme in vista delle prossime settimane: la possibile assenza del regista slovacco, uno dei pilastri del centrocampo azzurro, rischia di pesare notevolmente nella fase più intensa della stagione.

Tag
SSC NapoliStanislav Lobotka
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".