Tegola Lobotka, arrivano i tempi di recupero: brutte notizie per il Napoli

Brutte notizie per Stanislav Lobotka e per il Napoli. Il centrocampista slovacco, costretto ad abbandonare anzitempo il campo durante la sfida di campionato contro il Genoa, avrebbe riportato un infortunio più serio del previsto, secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Mattino.

“Dal ritiro della nazionale slovacca una brutta notizia per il Napoli: la diagnosi per Lobotka – scrive il quotidiano – parla di uno stiramento. Previsto uno stop di circa 30 giorni. Un grosso guaio per Conte, alla vigilia del tour de force che attende gli azzurri dopo la sosta. Il giocatore salterà quindi sia la trasferta a Eindhoven che il big match con l’Inter, e potrebbe tornare disponibile soltanto per la sfida con l’Eintracht Francoforte. Sta già facendo rientro in Italia.”