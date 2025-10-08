Lukaku si avvicina al ritorno: quando potrebbe rientrare in campo

A Radio Napoli Centrale, durante il programma “Un calcio alla radio”, ha rilasciato alcune dichiarazioni il giornalista belga di Het Laatste Nieuws Geert Lambaerts: “Maesschalck è il fisioterapista storico di Lukaku, che lo sta seguendo anche in questo periodo.

È il preparatore che ha lavorato anche con Mertens. Lukaku ha scelto di fare la terapia conservativa, seguendo il consiglio del suo fisioterapista, che non riteneva necessaria l’operazione. Secondo le mie informazioni per fine ottobre Romelu tornerà a Napoli.

C’è un contatto continuo e quotidiano tra Maesschalck e i medici del Napoli. Penso che Lukaku potrebbe tornare ad allenarsi a novembre, e punta a un ritorno in campo a dicembre. C’è fiducia che si possano rispettare i tempi, che normalmente dovrebbero vederlo di nuovo in campo a dicembre”.

L’obiettivo di Lukaku

L’attaccante del Napoli pare abbia come obiettivo chiaro quello di tornare in campo il prima possibile, ma di essere subito protagonista nella Supercoppa italiana. Chiaramente Lukaku proverà a tornare il prima possibile e nelle migliori condizioni, considerando anche parte della preparazione saltata causa infortunio durante la sosta estiva.

La Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh e, come le ultime edizioni si disputerà con la formula a quattro squadre. Ci saranno le due Semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la Finale il 22 dicembre 2025. La prima Semifinale sarà Napoli – Milan (giovedì 18 dicembre 2025), la seconda Bologna – Inter (venerdì 19 dicembre 2025). Lo scontro tra le due vincenti decreterà anche la cospicua somma assegnata in caso di vittoria.