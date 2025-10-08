Milan, Rabiot non ha dubbi: “Il Napoli è la squadra più forte, la Juve ha meno qualità”

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa, il Napoli di Antonio Conte ha mantenuto la vetta della classifica, dividendo la posta in palio con la Roma guidata da Gian Piero Gasperini. Il Milan, che poco più di dieci giorni fa aveva superato proprio gli azzurri, è stato invece bloccato in casa della Juventus da uno scialbo 0-0 contro i bianconeri.

In virtù di ciò, uno dei protagonisti della sfida fra Juventus e Milan è stato Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta scudetto. L’ex mediano del Paris Saint-Germain ha espresso anche la sua opinione sul Napoli di Conte e sulla solidità della rosa partenopea.

Rabiot suppone: “Napoli? La squadra da battere e anche quella più forte…”

Alla domanda posta dalla redazione della Gazzetta su quale sia la principale candidata alla conquista del tricolore, il centrocampista francese ha risposto così:

“La Roma è una sorpresa. Credo alla Juventus ci sia meno qualità di Inter e Milan. Napoli? Gli azzurri restano la squadra da battere e sono anche la più forte. Cercheremo di lottare fino alla fine, credo che potremmo dire la nostra, vorrei rivincere lo Scudetto…”

Adrien Rabiot, forse anche con una punta di provocazione, tesse dunque le lodi del Napoli, battuto dal Milan appena due settimane fa. Sarà un campionato lungo e tortuoso — questa, in sintesi, la convinzione del centrocampista transalpino.