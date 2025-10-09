Caso Lazio-Sarri, il protagonista è Lorenzo Insigne: cosa sta succedendo
Ott 09, 2025 - Michele Massa
Maurizio Sarri non molla la presa: Lorenzo Insigne resta il primo nome sulla lista del tecnico biancoceleste per rinforzare l’attacco della Lazio. L’ex capitano del Napoli, attualmente svincolato dopo la parentesi in MLS con il Toronto FC, rappresenta per l’allenatore toscano il profilo perfetto per riportare qualità e imprevedibilità in un reparto offensivo che, finora, ha faticato a incidere.
Sarri vuole Insigne ma la Lazio frena tutto. Il motivo
Sarri conosce bene Insigne, avendolo allenato ai tempi del Napoli, e ne apprezza a fondo le doti tecniche e caratteriali. Proprio per questo continua a spingere con la dirigenza per portarlo a Formello, convinto che il fantasista partenopeo possa essere l’innesto giusto per alzare il livello della squadra, portando esperienza, gol e leadership.
Il club, però, predica prudenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio valuterà con attenzione tutti gli aspetti dell’operazione, a partire da quelli economici, senza dimenticare la pianificazione per il mercato di gennaio. La possibilità di tesserare Insigne resta dunque concreta, ma sarà oggetto di riflessione nei prossimi mesi.
Resta comunque evidente la volontà di Sarri, deciso a riabbracciare il suo ex numero 24 e pronto a scommettere su di lui per rilanciare le ambizioni biancocelesti. Il ritorno in Serie A di Insigne, a questo punto, non è più solo una suggestione: la palla passa ora alla dirigenza della Lazio.