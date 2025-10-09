Tegola Rrahmani, si allungano i tempi di recupero: quando ritornerà

È emergenza infortuni in casa Napoli. Diversi giocatori azzurri sono fermi ai box per problemi muscolari, e la situazione comincia a destare seria preoccupazione nello staff tecnico. Tra tutte le assenze, la più pesante è senza dubbio quella di Amir Rrahmani, il pilastro della difesa partenopea, lontano dal campo da ormai diverse settimane.

La situazione Rrahmani preoccupa tutti

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrale kosovaro è fermo sin dalla precedente sosta per le nazionali, quando ha riportato un infortunio durante una partita con il Kosovo. Da allora, Rrahmani ha collezionato appena due presenze stagionali, contro Sassuolo e Cagliari, ma il suo rientro è ancora un’incognita.

Non ci sarà contro Torino e PSV Eindhoven, e la sua presenza è fortemente in dubbio anche per il prossimo big match contro l’Inter. Una notizia che non fa dormire sonni tranquilli ad Antonio Conte, che considera il difensore kosovaro un elemento fondamentale per la tenuta difensiva della squadra.

Non solo Politano e Lobotka, dunque, tra i nomi che preoccupano lo staff medico azzurro. Il caso Rrahmani è emblematico di una situazione fisica generale che sta diventando un ostacolo importante in questa fase della stagione. La sua assenza, prolungata e ancora senza una data certa di rientro, è un problema serio per una squadra che ha bisogno di solidità e certezze, soprattutto in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Il Napoli spera di poter recuperare al più presto il suo leader difensivo, ma al momento i segnali non sono incoraggianti. Rrahmani resta ai box, e Conte osserva con crescente inquietudine.