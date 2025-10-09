Il Napoli continua a guardarsi intorno per migliorare la propria rosa, causa anche l’affare sfumato durante la scorsa estate con Juanlu Sanchez. Il focus rimane sulle fasce per garantire ad Antonio Conte una soluzione per far rifiatare Di Lorenzo sull’out destro.

Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Norton-Cuffy come riferito dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira. Il giocatore classe 2004 ha avuto un inizio di campionato di ottima qualità, è stato anche uno dei protagonisti della sfida contro gli azzurri al Maradona.

Concorrenza del Juve per il Napoli

Il Napoli non è l’unica squadra di Serie A che si è mossa e ha mostrato il proprio interessamento per il giocatore. Sulle orme di Norton-Cuffy c’è anche la Juventus che guarda con attenzione per migliorare la propria batteria di esterni per il modulo tattico scelto da Tudor.

Inoltre non c’è da dimenticare anche riguardo l’affare del giocatore inglese c’è anche l’Arsenal che ha ceduto momentaneamente i diritti e ha anche una percentuale sulla futura rivendita. Tutti fattori da considerare in un classico affare di mercato.

Probabilmente per un trasferimento del terzino se ne parlerà nella prossima finestra estiva di mercato, difficile pensare che Vieira si privi di uno dei suoi migliori giocatori durante un anno partito con molte difficoltà.